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Şehit Tufan Kansuva'nın adı Kocaali İlçe Polis Amirliği'ne verildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı, memleketi Kocaali'de İlçe Polis Amirliği hizmet binasına verildi.

10.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:38Şehit Tufan Kansuva'nın adı Kocaali İlçe Polis Amirliği'ne verildi
Mardin'in ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı, memleketi 'de İlçe Polis Amirliği hizmet binasına verildi.
Emniyet binası önünde düzenlenen törende konuşan Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.
Ülkenin bütünlüğü için sınır içinde ve sınırların ötesinde mücadele eden Mehmetçiğe başarılar dileyen Nebioğlu, Kansuva'nın adının ilçede yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın yapıldığı programa, Kansuva'nın yakınlarının yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, kurum amirleri, emniyet mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Tören sonunda katılımcılara helva dağıtıldı.

Kocaali, Ömerli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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