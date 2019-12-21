Haberler » Güncel » Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi - Haber

Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Tunç'un naaşı uçakla memleketi Uşak'a getirildi ardından karayoluyla baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

21.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:52 Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi
Çukurca'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Tunç'un naaşı uçakla memleketi 'a getirildi ardından karayoluyla baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yeraltına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde şehit oldu. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Uşak Havalimanı'na getirildi, ardından baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Şehidin cenazesinin Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde öğle namazına müteakiben defnedileceği öğrenildi. - UŞAK

Hakkari, Uşak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:10   Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Haber
22:09   Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı - Haber
22:09   Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf... - Haber
22:08   Guatemala'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü - Haber
22:08   Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Karaman'da bulundu - Haber
21:40   Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Haber
21:05   Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Haber
21:02   Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Haber
20:59   Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı - Haber
20:07   Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
21.12.2019 22:14:42