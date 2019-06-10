Şehit Uğur Sağlam için mevlit okutuldu

Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde geçen yıl PKK
'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan uzman çavuş Uğur Sağlam için Van
'ın Erciş
ilçesinde mevlit okutuldu.
Şehitler Caddesi'ndeki Hz. Ömer Camisinde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Şehidin babası Yaşar Sağlam
'ın davetlilere yemek ikramında bulunduğu programa, Vali Mehmet Emin Bilmez
, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, askeri erkan, güvenlik korucuları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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