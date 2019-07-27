Şehit Uluçay'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi
Şehit Uluçay'ın cenazesi Kayseri'ye getirildiADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı olarak görev yapan ve devriye görevini yaptığı esnada terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, havayoluyla Kayseri'ye getirildi.27.07.2019 18:54
Şehit Uluçay'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı olarak görev yapan ve devriye görevini yaptığı esnada terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, havayoluyla Kayseri'ye getirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Komando Tugay Komutan Vekili Özgür Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Yapılan törenin ardından şehit Taha Uluçay'ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit Uluçay'ın cenazesi yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı olarak görev yapan ve devriye görevini yaptığı esnada terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, havayoluyla Kayseri'ye getirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Komando Tugay Komutan Vekili Özgür Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Yapılan törenin ardından şehit Taha Uluçay'ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit Uluçay'ın cenazesi yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.
Taha Uluçay, Kayseri, Sincik, Güncel
Kaynak: DHA