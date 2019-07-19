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Şehit Ünal memleketine uğurlandı

HAKKARİ (İHA) – Irak sınırında başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

19.07.2019 19:22 Şehit Ünal memleketine uğurlandı
HAKKARİ (İHA) – Irak sınırında başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hakkari'de düzenlenen törenden sonra Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı, helikopterle Yüksekova ilçesine getirildi. Selahattin Eyyübi Havalimanına inen helikopterden alınan Ünal'ın naaşı, askeri uçağa bırakıldı.

Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin'in dua yapmasının ardından Ünal'ı taşıyan uçak havalimanından ayrıldı.

Törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis katıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Mustafa Ünal, Hakkari, Piyade, 3. Sayfa

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