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Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi (1)

ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

10.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:27Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi (1)
ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin 'daki evinin önüne getirildi. Helallik alınması için getirilen cenaze evi bayraklarla donatılmıştı. Çevik'in yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarıldı. Çevik'in cenazesini evinin önündeki kalabalık bir grup bekliyordu.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.


- İstanbul

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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