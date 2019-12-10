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ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor.

10.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:43ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutuyor. Şehit Çevik ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Annesinin görüntüsü

-İçişleri Bakanının gelişi

-Askerlerden detaylar

-Vatandaşlar

-Tabutun görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Bakırköy, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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