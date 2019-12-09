Haberler » Güncel » ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1) - Haber

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1)

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesinin Bayrampaşa'da evi bayraklarla donatıldı.

09.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:14ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1)

'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesinin 'da evi bayraklarla donatıldı. -EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından  "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıktı.

Şırnak'ın İdil ve Midyat arasındaki Pisikayası Tepesi bölgesinde PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu infilak etti. Patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu. 7 asker de yaralandı. Bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesinin Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evi bayraklarla donatıldı.Öte yandan Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.  "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.



Bayrampaşa, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02 ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı - Haber
19:01 Erzincan'da otobüs kazası - Haber
19:00 Sivas 100 yıl önce sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı - Haber
19:00 İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1 - Haber
18:58 Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:07:12