Şehit Üsteğmen Çiftçi için Ayaş'ta mevlit
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Üsteğmen Mehmet Çifçi için Ayaş ilçesinde mevlit okutuldu.
09.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
Şırnak 'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Üsteğmen Mehmet Çifçi için Ayaş ilçesinde mevlit okutuldu.
Ulu Cami'de okutulan mevlide şehidin babası İsmail Çifçi, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Taştekin, şehidin silah arkadaşları ve şehit aileleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından Ayaş Belediyesi Düğün Salonunda yemek ikramında bulunuldu.
Ulu Cami'de okutulan mevlide şehidin babası İsmail Çifçi, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Taştekin, şehidin silah arkadaşları ve şehit aileleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından Ayaş Belediyesi Düğün Salonunda yemek ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şehit Üsteğmen Çiftçi için Ayaş'ta mevlit
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
Güncel
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir