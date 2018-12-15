Şehit Üsteğmen Kalo son yolcuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Afrin
'de PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade
Üsteğmen Muhammed Ali
Kalo, son yolculuğuna uğurlandı. Tel Rıfat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin ateşi sonucu şehit olan 25 yaşındaki üsteğmen Muhammed Ali Kalo için Ataköy
5. Kısım Ömer Duruk
Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, 1. Ordu
Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, şehidin yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede baba Ebubekir Kalo, taziyeleri kabul etti. Annesi Nuray Kalo ve şehidin 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tören sırasında anne Nuray Kalo, fenalık geçirdi.Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
Muhammed Ali,Piyade
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:18