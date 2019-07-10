10.07.2019 11:12
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Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Üsteğmen için Dalaman Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan eski Başbakan ve Meclis Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, şehit üsteğmenin ailesine başsağlığı diledi.

Camide, şehit Üsteğmen Kargın için cenaze namazı kılınırken, katılanlardan helallik de istendi.

Şehit Kargın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Şehit Üsteğmen Emre Kargın'ın cenazesi, Kapukargın Mahallesi'ndeki Cumabelen Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Şemdinli, Hakkari, Güncel

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