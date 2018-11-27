Şehit Üsteğmen Yurtsever, Son Yolculuğuna Uğurlandı

27 Kasım 2018 Salı 16:32



27 Kasım 2018 Salı 16:32

İSTANBUL Sancaktepe'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi ilk olarak Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki baba ocağına getirildi. Şehidin acılı ailesi, tabutun başında gözyaşı dökerken, eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Baba ocağında helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. 1,5 yıllık evli olan ve İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) başta olmak üzere Bursalılar gözyaşı döktü. Burada askeri tören düzenlenirken, devre arkaadaşı pilotlar tabutun başında nöbet tuttu.Şehidin cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Merkez Garnizon Komutani Kıvanç Kerpiççi, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.MÜFTÜ NAMAZI YENİDEN KILDIRDICenaze namazını kıldıran İl Müftüsü İzani Turan, namaz bitip tabut askerler tarafından omuzlara alındığı sırada, namazı eksik kıldırdığını söyledi. Askerler tabutu yeniden musalla taşına koyduktan sonra Müftü Turan cenaze namazını yeniden kıldırdı.Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.- Bursa