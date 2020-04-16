Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın evinin önünde helallik alındı

IRAK'n kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın (27) cenazesi, memleketi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağının önüne getirilip, dua edildi, helallik alındı.

Irak 'n kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 15 Nisan günü, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 yıllık Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Bekar olan şehidin cenazesi daha sonra havayoluyla Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan askeri havaalanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan da karayoluyla Soma ilçesi Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'taki baba evine götürüldü.

Cenaze evin önüne ulaştığında imam baba Halil Durhan ile anne Hatice Durhan ve kız kardeşi Esra Durhan'ı gözyaşlarına boğuldu. Şehit Durhan'ın cenazesi evlerinin yakınındaki Hayber Camisi avlusuna getirilip, musalla taşına kondu. Burada dua edilip, helallik alındı. Şehidin babası, annesi ve kız kardeşi tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın tabutu daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına taşınıp, töreninin yapılacağı Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önüne götürüldü.

Buradaki törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Partili Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile çok sayıda asker ve polis katıldı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanan töende şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: DHA

- Manisa