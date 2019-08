Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşları ve dualarla uğurlandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin (27), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 yaşındakı kızı Mira Esila'nın, "Bak babam" diyerek, babasının fotoğrafını göstermesi, cenazeye katılanların yüreklerini yaktı.Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in şehadet haberi memleketi Erzurum'daki ailesine dün verildi.6 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTIGüntekin'in acı haberini eşi Ezgi Can Güntekin ise İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı. Ezgi Can Güntekin'in, eşi Muhammet Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte kızı Mira Esila'yı alarak, İzmir'de yaşayan ailesinin yanına gittiği öğrenildi. Ezgi Can Güntekin haberin ardından kızı Mira Esila'yı da alarak, Erzurum'a geldi.Şehit Güntekin'in 28 Ağustos'ta 3 yaşına girecek olan kızı Mira Esila'nın doğum gününü kutlamak için hazırlık yaptığı, kızından 3 gün sonra yani 31 Ağustos günü 27 yaşına gireceği öğrenildi.'AĞLAMAYIN, KİMSEYİ SEVİNDİRMEYİN'Nesrin-Cemalettin Güntekin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhamed Ferdi Güntek'in cenazesi dün gece uçakla Erzurum'a getirildi. Havalimanında törenle karşılanan şehit askerin Türk bayrağına sarılı naaşı, Mareşal Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenaze, Narmanlı Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı getirildiği sırada anne Nesrin, ağabey Jandarma Uzman Çavuş Berat Erdi, abla Pınar, kız kardeş Şeyda Nur ve acılı eş Ezgi Can Gültekin gözyaşlarını tutamadı.Uzun bir süre önce babasını kaybeden şehidin ailesi, oğullarını tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Küçük Mina Esila ise bir yakının kucağında etrafı izledi.Anne Nesrin Güntekin tabutu başındaki oğluna "Senin kanın yerde kalmayacak" diye seslenirken, "Ağlamayın kimseyi sevindirmeyin" diyen ağabey Berat Erdi Güntekin, "O benim oğlumdu, kardeşimdi, herşeyimdi. Vatan için Ferdi gider, Erdi gider, oğlum Yiğitalp gider ama vatan kalır" diye konuştu. Şehidin kızı Mina Esila'nın ise olan bitenlerden habersiz gülümseyerek babasının fotoğrafını gösterip, "Bak babam" demesi cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.MÜFTÜ SULA CENAZE NAMAZINI KILDIRDIÖğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.Müftü Hasan Hüsnü Sula, kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit asker için helallik istedi. Narmanlı Camii'nin bahçesini dolduran binlerce Erzurumlu 'helal olsun' dedi.BERABER ÇALIŞTIK, BERABER DÖNDÜKCenaze namazı sonrası askerlerin taşıdığı şehidin bayrağa sarılı tabutuna omuz veren ağabey Jandarma Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, kardeşini top arabasına kadar taşıdı.Geçen yıl Silopi'ye atanan kardeşinin yanına bu yıl tayini çıkan ve ev bakmak için Silopi'ye giden Erdi Güntekin, "Beraber çalıştık, beraber döndük. Böyle mi olacaktı?" dedi. Şehit askerin dedesi Cazim Güntekin'i ise elinden tutan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Başkan Mehmet Sekmen, araçlarına alarak, teselli etti.Asker ve vatandaşların omuzunda top arabasına konan şehit askerin naaşı, daha sonra cenaze aracına alındı. Binlerce vatandaş, şehit askeri, toprağa verileceği 20 kilometre uzaklıktaki Dumlu Mahallesi'e tekbirlerle uğurladı. Şehit Güntekin, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.