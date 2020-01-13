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Şehit Uzman Çavuş Günay'ın şehadet haberi ailesine verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın şehadet haberi Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yaşayan ailesine verildi.

13.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:09
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın şehadet haberi Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yaşayan ailesine verildi.
Şehidin baba evine gelen 102. Topçu Alayı Komutanı Albay Aydoğan Önal, Bayram Günay'ın (27) şehit olduğu haberini baba Tezcan Günay ve anne Zümriye Günay'a verdi.
Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Bu arada, Günay'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları ailenin evine taziye ziyaretinde bulundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, askerlerler, kurum müdürleri Günay ailesine taziyede bulundu.
Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın Dereköy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit Uzman Çavuş Günay'ın şehadet haberi ailesine verildi

Güncel

Kaynak: AA


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