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Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi babaevine getirildi

İdlib'de rejim güçlerinin saldırı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir için Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan baba ocağında helallik alındı.

04.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:01Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi babaevine getirildi
'de rejim güçlerinin saldırı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir için Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan baba ocağında helallik alındı.
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Uzman Çavuş Halil Demir şehit düştü. Hatay'da yapılan tören sonrası Demir'in naaşı Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Bacıköy Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Helallik sonrası Demir'in sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Baba ocağında helallik alınmasına Tuzla ilçesinden çok sayıda sevenlerinin geldiği belirtildi.
Burada helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip Demir'in cenaze namazı Bacıköy merkez camisinde kılınacak.
(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)

Halil Demir, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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