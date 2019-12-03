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Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildiBarış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad kentinde PKKPYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar (22), Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

03.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:32
Şehit Uzman Çavuş, 'da toprağa verildi
Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad kentinde PKKPYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun (22), Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKKPYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın cenazesi, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit Çınar için baba ocağında alınan helalliğin ardından Bitiren Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda kişi katıldı. Törende bekar olan şehit Çınar'ın annesi Emine ve babası Hikmet Çınar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit oğullarının tabutunun başında gözyaşlarına boğulan anne Emine Çınar'ı kadın askerler teselli etti. Şehidin ağabeyleri İhsan ve Gökhan Çınar da bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. Şehit Çınar, kılınan cenaze namazının ardından Bitiren Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehit uzman çavuş, hatay'da toprağa verildi

Hatay, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA


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