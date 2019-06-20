20.06.2019 11:34
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Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı

Şırnak'ta geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı.

Şırnak'ta geçen yıl şehit olan Uzman Çavuşİzzet Akdualarla anıldı.

Şırnak'ınGüçlükonakilçesinde, 19 Haziran 2018 tarihindePKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İzzet Ak (28) için şahadetinin birinciyılı dolayısıylaHatay'ınDörtyolilçesinde Mevlüd-i Şerif okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak'ınYeşilköy Mahallesi'ndeki annesi Ayşe Ak'ın oturduğu evin önüne tertiplenen mevlide Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Belediye BaşkanıFadıl Keskin, belediye meclis üyelerinin bazıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların edilmesinin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - HATAY
Kaynak: İHA
Şırnak,İzzet Ak,Güncel

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