Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak dualarla anıldı

Şırnak
'ta geçen yıl şehit olan Uzman Çavuşİzzet Ak
dualarla anıldı.
Şırnak'ınGüçlükonak
ilçesinde, 19 Haziran 2018 tarihindePKK
'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İzzet Ak (28) için şahadetinin birinciyılı dolayısıylaHatay
'ınDörtyol
ilçesinde Mevlüd-i Şerif okutuldu.
Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak'ınYeşilköy Mahallesi
'ndeki annesi Ayşe Ak'ın oturduğu evin önüne tertiplenen mevlide Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Belediye BaşkanıFadıl Keskin
, belediye meclis üyelerinin bazıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Duaların edilmesinin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - HATAY