Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandı

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25), memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:31
Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandı

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25), memleketi Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde, Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ile birlikte şehit olan İsmail Karataş için Bozova'nın Sızan Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehidin ailesinin evi ve mahalle meydanı, dezenfekte edildi. Törene katılanlara ise maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinin ardından tören için mahalle meydanına getirildi. Dar kapsamlı olarak düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile şehidin yakınları katıldı. Bekar olan ve göreve 6 ay önce başladığı öğrenilen şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, törene katılanlar tarafından teskin edildi. Sızan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen törende, cenazeye katılanlara, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarı da yapıldı. Şehit uzman çavuşun öz geçmişinin okunduğu törende daha sonra cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Karataş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur’an ve kuş yemi götürdü Haberler
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur'an ve kuş yemi götürdü
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Haberler
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?

Son Dakika Güncel Haberleri

16:10: Başkent'te su faturalarına Korona virüs tedbiri - Haber 16:10: Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi - Haber 16:10: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 16:10: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU 2 - Haber 16:10: UYARILARI DİKKATE ALDI, SPORUNU BALKONDA YAPTI - Haber 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber