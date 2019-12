Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar için mevlit okutuldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit okutuldu.Gidirli Mahallesi Camisi'nde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesi işbirliğinde düzenlenen mevlide, şehidin ailesinin yanı sıra Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcı Necmettin Aygün, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ile vatandaşlar katıldı.Okunan mevlidin ardından, şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edildi.Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Özdemir, şehidin babası ve ağabeyine taziye dileklerini tekrar etti.Kaymakam Yılmaz, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana olan borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.Belediye Başkanı Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, "Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.