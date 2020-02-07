Şehit Uzman Çavuş Keskin, son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Keskin (25), memleketi Aydın 'ın Çine ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi, dün akşam uçakla önce Bodrum- Milas Havalimanı'na, buradan da karayolu ile baba ocağının bulunduğu Aydın'ın Çine ilçesine getirilip, Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Evli, 3 aylık bir kız çocuk babası olan şehit Keskin için bugün öğlende Çine Merkez Çarşı Camii'nde, askeri tören düzenlendi. Şehit Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ak Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehidin annesi Raşide Keskin, eşi Zeynep Keskin, üvey babası Nizametin Koca, yakınları, STK temsilcileri, daire amirle ile binlerce vatandaş katıldı.

'MEMLEKETİNE BÖYLEMİ GELECEKTİN'

Cenazede Zeynep Keskin, eşinin tabutuna sarılıp, "Memleketine böyle mi dönecektin? Açın son kez memleketini görsün" diyerek, gözyaşı döktü. Yakınlarının tabutun başından uzaklaştırmak istedikleri Keskin, ayrılmak istemedi. Raşide Keskin de oğlunun tabutuna sarılıp, ağladı. Şehidin üvey babası Nizamettin Koca ise cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin 3 aylık bebeği Kumsal Keskin'i kucağına alarak bir süre sevdi.

Kılınan cenaze namazın ardından şehit Keskin'in tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına götürülürken, şehidin eşi Zeynep Keskin, baygınlık geçirdi. Keskin'e sağlık ekipleri ve yakınları müdahale etti.

Şehit Keskin'in cenazesi, kırsal Karahayıt Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.