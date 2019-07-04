Şehit uzman çavuş, Kırıkkale'de toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Nur Camii'ndeki törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Fuat, annesi Pakize, ağabeyleri Mahmut ve Oktay Baran ile ablası Ayşegül Baran törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında ağladı. Şehidin ağabeyi Mahmut Baran, kardeşinin fotoğrafını öperek, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim. Kurban olurum sana" dedi.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Kırıkkale şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin cenaze töreninden görüntü

-Helallik alınması

-Ağabeyinin feryadı

-Şehidin fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

