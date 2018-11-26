Şehit Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin Parkı" Açıldı

Hakkari
'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Mehmet İlker
Şahin adına Mersin
'in Silifke
ilçesinde yaptırılan "Şehit Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin Parkı", düzenlenen törenle açıldı.
Silifke Belediyesi tarafından şehidin ismini yaşatmak için yapılan parkın açılışında mevlit okundu. Daha sonra Kaymakam Şevket Cinbir
, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, Şehit Mehmet İlker Şahin'in ailesi ve yakınları tarafından parkın açılışı yapıldı.
Kaymakam Cinbir, törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin en kutsal emanetler olduğunu söyledi.
Şehitlerin hakkının ne yapılsa ödenemeyeceğini vurgulayan Cinbir, "Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Bu güzel parkı şehidimiz anısına kentimize kazandıran ve onun isminin yaşatılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Başkan Turgut da şehidin emaneti olan ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Yeni Mahalle
'de 5 bin metrekarelik alan üzerinde yapımını tamamlanan parkın hayırlı olmasını dileyen Turgut, "Şehidimizin ismini, tamamını belediye personellerimizin emeği ve yoğun mesaisiyle yaptığımız parkımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Silifke olarak her zaman bir bütünüz ve bir aileyiz. İyi günde ve kötü günde bütün hemşehrilerimizin yanında olduğumuz gibi şehit ailelerimizin de her zaman yanındayız. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve sonuna kadar da yapacağız." diye konuştu.
Silifke,Mehmet İlker
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:20