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Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

28.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:14Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) memleketi 'in ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Tank Uzman Çavuş Şevket Tekin'in cenazesi askeri uçak ile memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. Şehit Tekin için Avanos Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Mehmet Şener Tekin, annesi Gülay Tekin, eşi Tuğba Tekin ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin ailesi gözyaşı döktü. İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tekin'in cenazesi, Avanos ilçe mezarlığında toprağa verildi.


- Nevşehir

Nevşehir, Avanos, Güncel

Kaynak: DHA

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