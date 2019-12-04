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Şehit uzman çavuş özmen'i, 10 bin kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladıHAKKARİ'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 10...

04.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:00
Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı
HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, 'nın ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari- Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehidin cenazesi dün gece Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Bugün de şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından, Gazi Pazarı'nda tören düzenlendi.
Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi, Akşehir Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit uzman çavuş özmen'i, 10 bin kişi uğurladı

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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