Haberler » Güncel » Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı memleketine gönderildi - Haber

Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı memleketine gönderildi

Hakkari'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı askeri törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

03.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:00Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı memleketine gönderildi
'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı askeri törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında onarımını yaptığı silahın denemesini yaparken kazaen yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Özmen için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapıldı. Törene Vali/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, şehidin eşi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua okunmasının ardından şehidin naaşı memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere ambulansla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gönderildi.
(İHA)

Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:24 Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber
21:23 Spor rıza çalımbay'ın açıklamaları - Haber
21:23 Kahramanmaraş çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
21:22 Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü - Haber
21:19 Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
15:44 Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:35:01