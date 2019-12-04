Haberler » Güncel » Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

04.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:14Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi 'nın ilçesinde toprağa verildi.
Yakınları tarafından Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Recep Özmen'in cenazesi, törenin düzenleneceği Gaziler Kapalı Pazar Yerine getirildi.
İşitme engelli baba Salih Özmen, burada taziyeleri kabul etti. Tören sırasında yapılan konuşmaları işitme engelli baba Özmen'e görevli tarafından işaret diliyle anlatıldı.
Burada öğle namazına müteakip Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak Akşehir Şehitliği'ne götürüldü.
Şehidin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04 Büyükşehir'den Anlamlı Ziyaret - Haber
15:04 "3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali" başladı - Haber
15:04 Europol'den "para aklama" operasyonu: 228 tutuklama - Haber
15:04 Çanakkale'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
15:00 Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:07:17