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Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de görev yaparken silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:27Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de görev yaparken silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Recep Özmen, memleketi Konya'nın ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, 3 Aralık 2019 Salı günü Hakkari-Çukurca karayolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralanmış ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Recep Özmen'in naaşı sabah saatlerinde memleketi Akşehir'e ulaştı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Akşehir Gazi Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında bir cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları al bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken şehidin işitme engelli olan annesi Ruziye ve babası Salih ile şehidin ağabeyi Nuri, şehidin eşi Beyza Özmen'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehidin anne, baba ve eşine İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem başsağlığı dileyerek teselli etti.

İşitme engelli anne babaya işaret diliyle konuşulanlar aktarıldı

Tören boyunca işaret dili bilen bir tercüman da işitme engelli anne ve babaya konuşulanları aktardı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin öz geçmişi okunarak silah arkadaşları adına bir konuşma yapıldı. Şehidin cenaze namazı Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda götürülen şehidin naaşı daha sonra vatandaşların omzunda tekbirler eşliğinde Akşehir Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve Akşehir protokolü, askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı. - KONYA

Jandarma, Akşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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