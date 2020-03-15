Menü
Haberler ›› Güncel ››Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu - Güncel

Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için Düziçi'ndeki babaevinde mevlit okutuldu.

15.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:12
Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için Düziçi 'ndeki babaevinde mevlit okutuldu.
Mevlide şehit yakınlarının yanı sıra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Deprem ve tüm şehitler için dua edildi.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler : Düziçi, Deprem, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Güncel
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti