Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için Düziçi'ndeki babaevinde mevlit okutuldu.
15.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:12
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için Düziçi 'ndeki babaevinde mevlit okutuldu.
Mevlide şehit yakınlarının yanı sıra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Deprem ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlide şehit yakınlarının yanı sıra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Deprem ve tüm şehitler için dua edildi.
Kaynak: AA
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