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Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin...

05.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:12Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehir Stadı'na helikopterle getirildi. Daha sonra helallik alınması için Yeni Mahalle'deki babaevine götürülen şehit Uzman Çavuş Topçu için Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camii'nde düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri erkan, kent protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN TABUTUNA SARILDI

Şehit Topçu'nun babası İrfan ile annesi Meryem Topçu, güçlükle ayakta durabildi. 2 çocuk babası Topçu'nun eşi Bilge Topçu ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, eşinin fotoğrafını öptü. Bu sırada yakınları da şehit çocukları Yiğit Kayra (5) ile Göktürk Kaan'ı (4) kucaklarından indirmedi.  Şehit Suat Topçu'nun cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından götürüldüğü Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.



Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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