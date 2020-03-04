Suriye
'nin İdlib
kentinde, rejim unsurlarının saldırısıŞehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesiŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutuCenaze namazı için gelen vatandaşlarŞehidin yakınlarıHelallik istenmesiCenaze namazı kılınmasıTabutun askerlerin omzunda götürülmesiTabutun cenaze nakil aracına konmasıAracın yoldan geçişiKabalıktan görüntü Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.