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Şehit Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandıADANA - İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarparak şehit olan motorlu jandarma trafik timinde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

07.09.2019 17:41
Şehit Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı
ADANA - İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarparak şehit olan motorlu jandarma trafik timinde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Motorize Jandarma Trafik Timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken hatalı sollama yapan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralandı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Yenier'in Türk bayrağına sarılı naaşı havayolu ile memleketi Adana'ya gönderildi. 14.30'da Adana'ya gelen cenaze önce Seyhan İlçesi'ne bağlı Tellidere Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin cenazesinin silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii'ne getirilmesi sırasında yakınları gözyaşı döktü.
Törene kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin eşi Fatma Yenier, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Yüreğir ilçesi Asri Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.
Şehit Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı

Ali Cenk, Jandarma, Genel

Kaynak: İHA

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