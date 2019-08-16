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Şehit Uzman Çavuş Yılmaz için mevlit okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz için Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mevlit okutuldu.

16.08.2019 16:27 Şehit Uzman Çavuş Yılmaz için mevlit okutuldu
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz için Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mevlit okutuldu.
Diyarbakır Valiliğince ilçe merkezinde düzenlenen mevlit programında dua edildi, ardından yemek verildi.
Programa, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, Ahmet Mücahit Arınç ve Müslüm Yüksel, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

Jandarma, Ergani, Güncel

Kaynak: AA

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