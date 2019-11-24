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Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolcuğuna uğurlandı (3)

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde defnedildi.

24.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:11
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde defnedildi.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından alınan şehidin naaşı, İscehisar ilçesi Karaağaç köyündeki babaevine getirilerek helallik alındı.
Anne Döndü Akkaya, burada, "Körpecik çocuğum gitti. Çiçeği solmadıydı. Benim oğlum ölmedi. Gözlerinden yaşlar akıyor da 'Anam sen mi geldin?' diyor." diyerek ağladı.
Daha sonra şehit Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce köy mezarlığı önündeki pazar yerine getirilerek katafalka konuldu. Baba Taner Akkaya, cenazeyi beklerken "Dik duracağız." dedi.
Burada ikindi namazının ardından düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu.
İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Şehidin bekar olduğu, 15 gün önce Şanlıurfa'daki birliğinden Suriye'ye gittiği ve bunu ailesinden gizlediği öğrenildi.
Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolcuğuna uğurlandı (3)

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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