Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı baba ocağına getirildi

SURİYE'nin İdlib şehrinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi Denizli 'deki baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, Anne Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Bekar olan Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, eskort eşliğinde askeri cenaze aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi, 2390 Sokak'taki baba evine getirildi. Cenaze, evin önünde bekleyen Akman'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından tekbir ve dualarla karşılandı. Burada dua okunmasının ardından Akman için helallik alındı. Akman'ın tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. İşçi emeklisi olan baba Suat ve ev kadını anne Gülseren Akman güçlükle ayakta durabildi. Oğlunu şehit vermenin acısını yaşayan iki çocuk annesi Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi daha sonra Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne götürüldü.