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Şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde eski olduğu değerlendirilen mayına basarak şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

04.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:09
Siirt'in Pervari ilçesinde eski olduğu değerlendirilen mayına basarak şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
Askeri helikopterle Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer sosyal mesafe kurallarına uyarak karşıladı.
Vali Özkan ve beraberindekiler, şehidin annesi Gülbahar ve babası Kazım Gündeş ile ailesine taziyelerini bildirdi.
Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Şehidin cenazesinin, yarın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in cenazesi Kahramanmaraş’a getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pervari, Siirt, Güncel, Haber

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