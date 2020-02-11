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Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

11.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:17Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin kentinde rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23), memleketi 'de toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Hatay'da gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye getirilen Şehit Alper'in naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki baba evine götürüldü. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belde belediyesi önüne getirildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Şehidin tören alanına getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze sırasında acılı aile, güçlükle ayakta durabildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri erkan ve belde halkı katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.



İdlib, Niğde, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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