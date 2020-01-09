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Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

09.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:26
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi 'in ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Bağlar Mahallesindeki babaevine getirilerek helallik alındı.
Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Tören sırasında şehidin 2 aylık eşi Funda ile annesi Ayşe ile babası Mehmet Şerif Akbulut ve kardeşleri naaşına sarılarak gözyaşı döktü.
Sırtında Türk bayrağı sarılı başında eşinin kepini giyen Funda Akbulut, şehit eşinin naaşına sarılarak " Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kıble Mezarlığı'na getirildi.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, helallik alınarak, tekbirler eşliğinde toprağa verildi.
Törende sık sık, "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Şehidin ailesi taziyeleri Halk taziye evinde kabul ediyor.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kaymakam vekili Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin,Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Akbulut, Midyat, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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