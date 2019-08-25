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Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı.

25.08.2019 02:03
Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı.

Hakkari'deki töreninin ardından Yüksekova'ya getirilen Gezer için Selahaddin Eyyubi Havaalanında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehitler için dua edildi. Daha sonra ambulanstan alınan Gezer'in naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Sinop'a uğurlandı.

Törene, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı İdris Koç, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı

Hakkari, Çukurca, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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