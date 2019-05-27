Şehit uzman onbaşı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım (22), memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hayatını kaybeden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, cenazesi helikopterle memleketi Bozyazı ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi için Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Anamur Kaymakamı Mehmet Güngör, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Ertan Türker, belediye başkanları siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırım, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA