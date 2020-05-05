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Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandıSİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan mayına basması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

05.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:01
Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı
SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan mayına basması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Törene, koronavirüs salgını nedeniyle birinci derece yakınları ve protokol dışında kimse alınmadı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra helallik alınması için merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Beşen Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Kazım-Gülbahar Gündeş çiftinin 6 çocuğundan biri olan Bekir Gündeş, helallik alınmasının ardından tören için Beşen Mezarlığı'na götürüldü.
SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ
Burada, ailesi ve yakınlarının 'Murat Ali' diye hitap ettiği Bekir Gündeş için tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birinci drece yakınları ve protokol dışında kimsenin alınmadığı törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı. Törene katılanlar, sosyal mesafe kuralına göre önceden kireç ile işaretlenmiş yerlerde saf tuttu.
Bekir Gündeş'in özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehit Bekir Gündeş, mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Gündeş defnedilirken, ailesi gözyaşlarına boğuldu.
GERİYE NİŞAN FOTOĞRAFLARI KALDI
Eğitimini tamamladıktan sonra mart ayında Siirt'te görev başlayan şehit Bekir Gündeş'in yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı belirtildi. Ailesinin arkasından Murat Ali diye gözyaşı döktüğü Bekir Gündeş'ten geriye, soyadı öğrenilemeyen nişanlısı Fatma ile beraber çektirdiği fotoğraflar kaldı. Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pervari, Piyade, Güncel, Haber

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