Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un baba evinde yas

Suriye
'nin Azez
ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt
'un şehadet haberi Hatay
'ın Dörtyol
İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin
ve askeri yetkililer, Azez'de şehit olan Kurt'un (23), baba ocağı olan Yeşil Mahalle Fethibey
Caddesindeki evine geldi. Bulacak ve beraberindekiler, aileye şehadet haberini verdi.
Eve Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kurt'un naaşının, yarın düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık
mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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