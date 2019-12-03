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Şehit uzman onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı.

03.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:57Şehit uzman onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı
Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun 'ın cenazesi memleketi 'a uğurlandı.
Şehit Çınar'ın (22) Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.
Bu arada tören sırasında şehidin bazı silah arkadaşlarının ağladığı görüldü.
Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Hatay, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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