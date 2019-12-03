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Şehit Uzman Onbaşı Harun Çınar son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

03.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:07
Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Harun 'ın cenazesi, memleketi 'da toprağa verildi.
Şanlıurfa'dan hava yoluyla getirilen şehidin naaşı, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada "helallik" alınmasının ardından şehit Çınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazının kılınacağı Bitiren Mahallesi Camisi'ne götürüldü.
Şehidin babası Hikmet, annesi Emine Çınar ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Bekar olan 22 yaşındaki şehit Çınar'ın biri 6 yaşında 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Uzman Onbaşı Harun Çınar son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Hatay, Çınar, Güncel

Kaynak: AA


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