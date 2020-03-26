Şehit Uzman Onbaşı Karakaya, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22), memleketi Manisa 'da toprağa verildi.

İbrahim ve Ümmü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan 4 aylık nişanlı Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya, dün, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düştü. Şehit Karakaya'nın cenazesi bugün, ilk olarak Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'taki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, tören için Turgutlu Şehitliği'ne getirildi. Tören öncesi Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Şehitliği'ni dezenfekte etti. Törene katılanlara maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğu, ancak koronavirüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiği hatırlatıldı. Törene Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, askeri erkan, şehidin ailesi ve bine yakın vatandaş katıldı.

CENAZEYİ ASKERLER TAŞIDI

Cenazede baba İbrahim Karakaya, anne Ümmü Karakaya ve şehidin ağabeyi Uğur Karakaya'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namazın ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan koridorla cenaze, askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Onur Karakaya, Turgutlu Mezarlığı'ndaki şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA