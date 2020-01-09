Haberler » Güncel » Şehit Uzman Onbaşı Karakoç, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Şehit Uzman Onbaşı Karakoç, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

09.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:14Şehit Uzman Onbaşı Karakoç, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi 'de toprağa verildi.

'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Karakoç için Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Fatma Karakoç, babası Çetin Karakoç, kardeşleri Cumali Karakoç, Zeki Karakoç, Narin Karakoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:34:26