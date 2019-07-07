Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik son yolculuğuna uğurlandıŞehit babası oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladıŞanlıurfa'da denetim sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman onbaşı Kuddusi Volkan Şevik son yolcuğuna uğurlandıADANA - Şanlıurfa'da denetleme sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin babası Zafer Şevik, oğlunun naaşı top arabasına konduğu sırada asker selamı verdi. Şanlıurfa'da 26 Haziran'da meydana gelen olayda Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gelen askerlerden ikisi denetleme esnasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, kurtarılamayarak şehit olurken, tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu. Şehidin acı haberi Adana'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak için Sabancı Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Dilek Şevik'in "Oğlumu getirdim işte. Şehit oğlum geldi" diyerek göz yaşlarına boğulması, yürekleri dağladı. Kuddusi Volkan Şevik'in cenaze namazını Adana Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Cenaze namazının kılındığı sırada şehidin kardeşi göz yaşlarına hakim olamadı.Duaların ardından helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, baba asd, yakınları ve kalabalı vatandaş grubu tarafından omuzlanarak top arabasına götürüldü. Şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, millet vekilleri, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.