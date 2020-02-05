İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi

Suriye'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonuncunda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem ve Piyade Uzman Onbaşı Kurt'un naaşları Türkiye'ye getirildi. Askerlerimiz memleketleri Hatay ve Gaziantep 'te toprağa verildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

İdlib şehitlerinden Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay'da düzenlenen törenin ardından ambulansla Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Evli ve bir çocuk babası Deprem'in naaşı, burada helalliğin alınmasından sonra İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKILMADI

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2 YAŞINDA OĞLU TABUTA SARILDI

Şehidin eşi Berna Deprem, kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ile birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN EŞİ TABUTA TÜLBENTİNİ BIRAKTI

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.

Şehidin eşi Hatice Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü. Kamuflaj giydirilen şehidin kızı Döne'nin, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk askerlerine, önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Piyade Uzman Çavuş Şükrü Özler, İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem, Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve İstihkam Onbaşı Uğur Kurt ile tır şoförü İsmail Akatay şehit oldu.