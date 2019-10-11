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Şehit Uzman Onbaşı Mermer'den yürek burkan paylaşım: "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın...

Şehit Uzman Onbaşı Mermer'den yürek burkan paylaşım: "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" Konyalı şehidin baba ocağına acı haber ulaştıKONYA - Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı...

11.10.2019 23:33Şehit Uzman Onbaşı Mermer'den yürek burkan paylaşım:
Şehit Uzman Onbaşı Mermer'den yürek burkan paylaşım: "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum"
Konyalı şehidin baba ocağına acı haber ulaştı
KONYA - Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse havanlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralanan 5 askerden 1'i olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. Şehit Mermer'in acı haberi Konya'daki baba ocağına ulaştı.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın TSK'ya ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 5 asker yaralanırken yaralı askerler bölgeden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden Konyalı Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Mermer'in acı haberi Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep Mermer ve anne Necla Mermer'e yetkililer tarafından verildi. Şehit Yunus Mermer'in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.
Şehidin sosyal medya paylaşımı yürek burktu
Öte yandan, şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu. Şehidin cenazesinin Konya'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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