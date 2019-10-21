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Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba ocağına getirildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde baba ocağını getirilirken, annesinin feryatları yürekleri dağladı.

21.10.2019 19:55Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba ocağına getirildi
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde baba ocağını getirilirken, annesinin feryatları yürekleri dağladı.
Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanından alınarak konvoy eşliğinde Bafra'ya getirildi. Şehidin cenazesi Bafra Asri Mezarlıkta ambulanstan alınırken anne Fatma Meşeci'nin feryatları yürekleri dağladı. Meşeci, "Eve götürün benim yavrumu. Bu gece onunla yatayım" diyerek gözyaşı döktü. İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen anne Meşeçi'ye sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansa alınan anne Meşeci, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evlerine götürdü.
(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Samsun, Bafra, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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